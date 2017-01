Einbruch in Kita

Langenhagen. In den frühen Abendstunden fiel einer Spaziergängerin am Sonnabend auf, dass an der Kita an der Konrad-Adenauer-Straße ein Fenster offen stand. Eine Überprüfung ergab, dass dieses Fenster aufgehebelt worden war. Die Absuche des Objekts durch Polizeibeamte unter Zuhilfenahme von Diensthunden verlief negativ.