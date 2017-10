Einbruch in Laube

Langenhagen. Einbrecher haben in der Nacht von Freitag auf Sonnabend zwei Gartenlauben in der Kolonie an der Sauerbruchstraße beschädigt. Bei einem Fall blieb es beim Einbruchversuch.

Im zweiten Fall entwendeten die Täter eine größere Anzahl an Werkzeugen und Gartengeräten, darunter eine Astschere, Zangen und Maulschlüssel.

Der entstandene Schaden wird auf 500 Euro geschätzt.