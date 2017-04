Einbruch in Möbelgeschäft

Langenhagen. In der Nacht von Sonnabend zu Sonntag sind Einbrecher in das Möbelgeschäft an der Westfalenstraße eingedrungen. Die hinzugerufene Polizei konnte Hebelspuren an zwei Türen feststellen. Der entstandene Schaden wird auf 1.000 Euro geschätzt.