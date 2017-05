Einbruch in Musikschule

Langenhagen. Zum zweiten Mal innerhalb weniger Tage ist in der Musikschule am Langenforther Platz eingebrochen worden. Verschlossene Räume wurden aufgebrochen. Die Täter entwenden hochwertige Musikinstrumente. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen: Telefon (0511) 109 42 15.