Einbruch in Sattlerei

Langenhagen. In das Büro einer Sattlerei-Werkstatt an der Osterriedestraße drangen Täter in der Nacht von Donnerstag auf Freitag vergangener Woche ein, nachdem sie augenscheinlich durch ein aufgehebeltes Fenster geklettert waren. Im Anschluss gelangten sie in die Werkstatt und Lagerräume, die sie nach Wertgegenständen durchsuchten.

Entwendet wurden ein Laptop, Bargeld sowie diverse Werkzeuge.