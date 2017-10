Einbruch ins Bad

Godshorn. Diebe entfernten am Sonntag die Jalousie des Erste-Hilfe-Raumes des Godshorner Freibades, schlugen das Fenster mit einer Kabeltrommel ein und gelangten so in das Bad, das ja bekanntlich nicht mehr in Betrieb ist.Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Langenhagen unter der Telefonnummer (0511) 109-42 17 in Verbindung zu setzen.