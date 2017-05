Einbrüche am Kibitzkrug

Kaltenweide. Einbrecher waren in der Nacht von Donnerstag auf Freitag am Kiebitzkrug am Werk. Sie hebelten ein Fenster eines Firmengebäudes und nebenstehende Container auf und durchsuchten Schränke. An der Tankstelle versuchten sie, die hintere Tür aufzuhebeln, scheiterten jedoch.