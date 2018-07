Einbrüche in vier Lagerhallen

Langenhagen. Im Verlauf der vergangenen Woche sind Einbrecher an der Hans-Böckler-Straße am Werk gewesen. Sie drangen in insgesamt vier Lagerhallen ein und entwendeten Werkzeugwagen, Werkzeugkisten, Pkw-Kompletträder, mehrere Reinigungsmaschinen und aus einem auf einer Hebebühne stehenden BMW ein fest eingebautes Navigationsgerät. Darüber hinaus wurden von zwei Pkw, die neben den Werkhallen abgestellt waren, die Frontscheinwerfer, ein Kühlergrill und andere Kfz-Teile entwendet.