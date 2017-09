Entspannende Erlebnistage für Kinder

Langenhagen. Kinder im Alter von acht bis zwölf Jahren können vom 9. bis 13. Oktober, jeweils von 9 bis 14 Uhr, an einer erlebnisreichen Ferienwoche im Haus der Jugend teilnehmen. Die Teilnehmer erwartet eine Woche voller Kreativität, leckerer Genüsse, Bewegung und traumhafter Entspannung. Neben Yoga, Traumreisen und leckeren Kochaktionen wird gebastelt, gespielt und es gibt Zeit zum Relaxen. Der Teilnehmerbetrag beläuft sich auf 25 Euro inklusive aller Materialkosten. Persönliche Anmeldungen für die Projekte nimmt das Team Kinder und Jugend ab dem 18. September von montags bis donnerstags von 9 bis 18 Uhr im Haus der Jugend entgegen. Informationen gibt es in einem Flyer, der in allen langenhagener Schulen und Horten, im Rathaus und natürlich im Haus der Jugend ausliegt, sowie bei den Mitarbeiter/-innen vom Team Kinder und Jugend unter der Telefonnummer (0511) 73 07 99 50. Wer immer aktuell über die Angebote des Teams Kinder und Jugend informiert sein möchte, kann sich auf der Homepage www.kiju-langenhagen.de für einen Newsletter anmelden.