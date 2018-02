Programm in den Osterferien

Godshorn. Unter dem Motto „Einfach gigantisch“ findet vom 26. bis 29. März das Osterferienprogramm der Kirchengemeinde für Kinder von sechs bis zehn Jahren statt. Auf einer Reise in die Welt der Rekorde werden biblische Spitzenleistungen entdeckt und in die verrückte Welt der Rekorde von heute getaucht. Passend zum Thema wird gespielt und gebastelt. Das Programm findet täglich von 9.30 bis 13 Uhr statt. Die Kosten betragen 20 Euro. Anmeldungen sind noch möglich zu den Öffnungszeiten des Gemeindebüros oder nachmittags von 14 bis 16.30 Uhr bei „Satt & Schlau“ in der Jugendscheune. Weitere Informationen erteilt Diakonin Yvonne Lippel unter der Telefonnummer 0175 297 84 35.