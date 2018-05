Einführung und Entpflichtung

Krähenwinkel. Der Gottesdienst in der Matthias-Claudius- Kirche am Sonntag, 17. Juni, beginnt um 11 Uhr (und nicht wie angekündigt um 10 Uhr). In diesem Gottesdienst wird nicht nur der neue Kirchenvorstand eingeführt, sondern auch der langjährige Kirchenvorsteher Hartmut Gerberding von seinem Amt entpflichtet.

Außerdem findet kein Gemeindefest, sondern im Anschluss an den Gottesdienst ein Frühschoppen statt, um mit dem neuen Kirchenvorstand ins Gespräch zu kommen. Dort wird es Gegrilltes und Getränke geben.