Eingebrochen

Langenhagen. In der Silvesternacht zwischen 20.20 und 2.20 Uhr sind Diebe über die Wohnungstür in die Wohnung der GESCH. M.C. an der Kurt-Schumacher-Straße 34 eingedrungen und haben einen Laptop, eine Kamera, eine Bluetooth-Box und eine Spardose mit unbekanntem Bargeldinhalt mitgehen lassen.

Die Polizei Langenhagen bittet um Zeugenhinweise unter Telefonnummer (0511) 109-42 17.