Eingedrungen

Langenhagen. Einbrecher haben zwischen Freitag und Montag den Zaun des Sprachheilkindergartens an der Autobahn überstiegen und versucht, drei Fenster aufzuhebeln. Sie gelangten in das Gebäude und durchsuchten Büros und Gruppenräume. Zum Diebesgut liegen noch keine Angaben vor. Eine Spurensuche verlief positiv. Täterhinweise liegen noch nicht vor. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Langenhagen unter der Telefonnummer (0511) 109-42 17 in Verbindung zu setzen.