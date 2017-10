Eingeschlagen

Schulenburg. Diebe schlugen in der Nacht von Montag auf Dienstag die hintere Dreieckscheibe des Mercedes Benz, Typ E 200, ein und entwendeten vom Rücksitz eine Wasserflasche. Hinweise auf die Täter liegen nicht vor. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Langenhagen unter der Telefonnummer (0511) 109-42 17 in Verbindung zu setzen.