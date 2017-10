Eingeschlagen

Langenhagen (ok). Einbrecher haben am Sonntag gegen 4.40 Uhr die Scheibe eines Kiosks an der Kurt-Schumacher-Allee Höhe Allerweg eingeschlagen. Durch den Krach sind Anwohner aufmerksam geworden und haben die Polizei verständigt. Die Täterk, die sich in dem Laden bedient hatten, flüchteten. Die Beschreibung: drei Männer im Alter zwischen 20 und 30 Jahren, von denen einer einen weißen Pullover trug. Zeugenhinweise bitte unter der Telefonnummer (0511) 109-42 17.