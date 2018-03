Eingeschlagen

Godshorn. Einbrecher gelangten in der Nacht von Sonntag auf Montag nach Überwinden eines Zaunes auf das Gelände des Kfz-Betriebes an der Mercedesstraße in Godshorn. Durch Einschlagen eines Fensters gelangten sie in eine Halle. Innerhalb des Betriebes brachen sie noch eine Zwischentür auf. Letztendlich entwendeten sie elektronische Geräte.