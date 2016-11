Eingeschränkt erreichbar

Langenhagen (ok). Langenhagen. Wegen einer Personalversammlung können einige Dienststellen der Stadtverwaltung am Mittwoch, 30. November, ab 13 Uhr eingeschränkt erreichbar sein. in den städtischen Kindertagesstätten sind die Eltern per Aushang über diesen Termin informiert worden. Die Stadtbibliothek ist geöffnet. Die Geschäftsstellen der VHS im Eichenpark und im Treffpunkt an der Konrad-Adenauer-Straße sind generell mittwochsnachmittags geschlossen. Bürgerbüro und Kfz-Zulassungsstelle sollten deshalb zum Beispiel am nächsten Mittwochnachmittag nur in dringenden Fällen aufgesucht werden.