Eingetreten

Langenhagen (ok). Diebe gelangten in der vergangenen Woche in ein Mehrfamilienhaus am Graneweg, traten die Wohnungstür ein und durchsuchten die Wohnung. Zum Diebesgut liegen noch keine Angaben vor. Hinweise auf den oder die Täter liegen nicht vor. Die Ermittlungen dauern an. Zeugenhinweise bitte an das Polizeikommissariat Langenhagen.