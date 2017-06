Einige freie Plätze

Sommerferien in Langenhagen

Langenhagen. Zwei Wochen noch bis zu den heißersehnten Ferien und die meisten der begehrten Plätze in den Sommerferienprojekten des Teams Kinder und Jugend sind vergeben. Trotzdem möchte die Stadtverwaltung darauf hinweisen, dass es auch für Kurzentschlossene noch ein paar Restplätze gibt.Eine persönliche Anmeldung hierfür ist allerdings erforderlich. Bis zu den Ferien ist die Anmeldung montags bis donnerstags von 9 bis 18 Uhr im Haus der Jugend am Langenforther Platz möglich. In den Ferien ist das Anmeldebüro montags bis donnerstags von 10 bis 12 Uhr geöffnet. Telefonische Informationen erteilen die Mitarbeiter/-innen des Teams Kinder und Jugend unter der Telefonnummer (0511) 73 07 99 50. Darüber hinaus lohnt sich aber auch jetzt noch immer ein Blick in das Ferienprogramm, denn im zweiten Teil des Heftes vom Team Kinder und Jugend werden etliche Aktionen externer Anbieter beworben, zu denen sich die Kinder und Jugendlichen direkt bei den jeweiligen Veranstaltern anmelden können.Das Programm mit näheren Projektbeschreibungen ist auch online unter www.kiju-langenhagen.de abrufbar.