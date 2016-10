Eishockey- und Konzerthighlight

Am morgigen Freitag, 28. Oktobr, finden gleich zwei Highlights in der Herzblut Sport- und Musikbar sowie der Eishalle Langenhagen statt. Um 19.30 Uhr treffen die Hannover Scorpions auf den MEC Halle 04. Halle ist einer der Top-Favoriten im Kampf um den ersten Tabellenplatz, was der bisherige Saisonverlauf widerspiegelt.

Wer noch keine Tickets hat, kann diese in der Geschäftsstelle und an der Abendkasse erwerben. Tickets gibt es auch bei Eventim, an allen bekannten Vorverkaufsstellen, unter der Ticket Hotline (01806) 99 11 65 und online unter: www.eventimsports.de/ols/scorpions. Direkt im Anschluss findet das musikalische Highlight im Herzblut statt. Ab etwa 21.30 Uhr tritt die englische Girl-Band JOANovARC auf. Die „Queens of Rock“ sind bereits weltweit aufgetreten und werden mit ihrer Musik das Herzblut rocken! Der Eintritt ist frei