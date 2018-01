El Dorado

Langenhagen (ok). Der Startschuss fürs Seniorenkino fällt in diesem Jahr am Donnerstag, 22. Februar, um 10 Uhr im Cinemotion an der Walsroder Straße. Westernfans kommen dann auf ihre Kosten, es läuft der Kult-Streifen „El Dorado“ aus dem Jahre 1966. Tickets zum Nulltarif gibt es ab Dienstag, 23.Januar, ab 9 Uhr in der HAZ/NP/ECHO-Geschäftsstelle im CCL. Allerdings nur, solange der Vorrat reicht.