Emilia ist da

Langenhagen (gg). Glückwünsche und Geschenke zur Geburt seiner Tochter nahm Marco Brunotte in der Ratssitzung am vergangenen Montag von seinen Ratskollegen entgegen. Sie hatten die Vorfreude mit ihm und seiner Frau Irina Brunotte, ebenfalls Ratsmitlgied, geteilt. Emilia Clara Brunotte ist am 5. Dezember geboren.