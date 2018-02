Empfang bei der AWO

Freitag, 23. Februar, ab 18 Uhr

Langenhagen. Am nächsten Freitag, 23. Februar, veranstaltet die AWO Langenhagen zur Feier ihrer Neueröffnung einen Empfang in ihren Räumen in der Ostpassage 3. Eingeladen sind ab 18 Uhr nicht nur die Mitglieder der AWO, sondern auch alle interessierten Langenhagenerinnen und Langenhagener. „Ganz besonders freuen wir uns auf die Unterstützer, deren Hilfe uns die Einrichtung der Räume entscheidend erleichtert hat“, sagte der Vorsitzende Sven Seidel. Er berichtet, dass zahlreiche Firmen und Privatpersonen mit Geld- und Sachspenden bei der Renovierung und Einrichtung der Begegnungsstätte geholfen hätten. „Kommen Sie, schauen Sie und trinken Sie ein kühles Getränk mit uns“, sagt die Leiterin der Begegnungsstätte, Hedda Böwer: „Wir freuen uns auf Sie."