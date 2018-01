Empfang des SoVD

Engelbostel (ok). Der Ortsverband des Sozialverbandes Engelbostel-Schulenburg lädt für Sonntag, 21. Januar, um 11 Uhr in Luhmanns Gasthaus zur Post an der Hannoverschen Straße zum traditionellen Neujahrsempfang mit Mittagsimbiss und Getränken ein. In entspannter Atmosphäre informieren sich die Mitglieder über die Arbeit des SoVD, tauschen Erfahrungen aus und vertiefen die Kontakte untereinander. Die Kostenbeteiligung beträgt zehn Euro. Anmeldungen bitte bis zum 16. Januar unter (0511) 74 42 03 oder unter (0511) 78 15 52.