Ende der Eishalle?

Langenhagen (ok). Das Ende der Eishalle in Langenhagen scheint besiegelt. Die überwiegende Mehrheit der Fraktionen im Rat der Stadt Langenhagen macht sich für den Abriss des Gebäudes an der Brüsseler Straße statt. Das Gelände soll dann der Vermarktung zugeführt werden. Die einzelnen Drucksachen werden jetzt am morgigen Dienstag, 19. Juni,ab 17.45 Uhr in der Sitzung des Finanz-, Wirtschafts- und Personalausschuss diskutiert, bevor sie am Montag, 25. Juni, ab 18.30 Uhr im Rat der Stadt Langenhagen final beratschlagt werden.