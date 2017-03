Energie sparen

VHS-Vortrag am 4. April

Langenhagen. Während eines Infoabends am Dienstag, 4. April, von 18.15 bis 20.45 Uhr im VHS-Treffpunkt an der Konrad-Adenauer-Straße 17 erfahren künftige Bauherren Wissenswertes über die Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEV 2016). Wer heute ein energiesparendes Haus baut, kann geringste Energieverbräuche und Nebenkosten sowie eine hohe Wertbeständigkeit für sein Haus erreichen. Die Veranstaltung findet in Kooperation mit der Umweltschutzbeauftragten der Stadt Langenhagen und dem Institut für Bauforschung Hannover statt.Der Vortrag (Veranstaltungs-Nummer 105.01) ist kostenfrei. Aus organisatorischen Gründen werden alle Interessierten gebeten, Ihr Kommen entweder telefonisch (0511-7307.9709) oder per E-Mail (info@vhs-langenhagen.de) anzukündigen.