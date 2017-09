Energieeffizient sanieren

VHS-Seminar am Dienstag, 26. September

Langenhagen. Auch in diesem Semester setzt die VHS Langenhagen die erfolgreiche Kooperation mit dem Institut für Bauforschung Hannover und der Umweltschutzbeauftragten der Stadt Langenhagen fort. Der erste Vortrag von Heike Böhmer mit dem obigen Titel findet am Dienstag, 26. September, im VHS-Treffpunkt von 18.15 bis 20.45 Uhr statt.Es wird eine Teilnehmergebühr in Höhe von zehn Euro erhoben. Die Anmeldung kann persönlich in den vhs-Geschäftsstellen Eichenpark und Konrad-Adenauer-Straße oder per E-Mail an info@vhs-langenhagen.de erfolgen.