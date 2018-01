Englisch-Camp in der FeG

Kaltenweide (ok). Englisch lernen ganz ohne Schulstress? Beim Englisch-Camp der Freien Evangelischen Gemeinde (FeG) Kaltenweide international geht es neben dem Erlernen der fremden Sprache durch viele Aktionen auch darum, Gott und seine Wirkung auf unser Leben besser kennen zu lernen. Dies findet in Andacht- und Worshipzeiten sowie in Kleingruppen statt. Das Camp löuft in den Sommerferien von Montag, 23., bis Freitag, 27. Juli, jeweils von 9 bis 16.30 Uhr in der FeG Kaltenweide am Erlengrund 8. Die Aktion der Freien evangelischen Gemeinde international läuft in Kooperation mit TeachBeyond Deutschland. Angesprochen sind Schüler der sechsten bis neunten Klasse. Der Preis: 60 Euro fürs erste Kind, jedes weitere Geschwisterkind zehn Euro Rabatt. 20 Euro sind bei der Anmeldung zu überweisen. Weitere Fragen beantwortet Waltraud Dachwitz unter der Telefonnummer (0176) 21 98 63 41.