﻿Entdecken und ausprobieren

Tag der offenen Tür in Musikschule Vahrenheide am 9. September

Hannover (ok). Das Music College Musikschule Vahrenheide an der Wohlenbergstraße 7 bis 9 öffnet am Sonnabend, 9. September, in der Zeit von 10 bis 13 Uhr seine Türen. Diverse Instrumente können entdeckt und ausprobiert werden. Kostenlos und ohne Anmeldung! Zwischen 10 und 11 Uhr stellen sich die Kinderkurse für Kinder im Alter zwischen zwei und sechs Jahren und die Tastenkinder im Alter zwischen fünf und sieben Jahren vor. Es gibt kostenlose Schnupperstunden für Klavier und Keyboard, E-Bass und Schlagzeug. Zwischen 11 und 12 Uhr ist Livemusik mit der Dozenten-Pop-Band angesagt. Die Band spielt aktuelle Songs aus dem Bereich Rock und Pop. Weitere kostenlose Schnupperstunden mit den Dozenten laufen dann zwischen 12 und 13 Uhr. Dann können auch Instrumente wie Saxophon, Klarinette und Querflöte ausprobiert werden. Vor Ort ist eine Anmeldung für einen Schnuppermonat mit vier aufeinander folgenden Terminen zum Sonderpreis möglich. Beginn: spätestens am 29. September. Mehr Infos unter (0511) 70 03 11 31 oder unter musikschule@musiccollege-hannover.de.