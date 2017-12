Entspannung kennen lernen

Langenhagen. Die VHS Langenhagen bietet an zwei Freitagabenden, am 12. und 19. Januar, jeweils von 18.15 bis 19.45 Uhr einen Schnupperkursus an: Gezeigt und geübt werden die Progressive Muskelentspannung und das Autogene Training. Begleitet werden diese Techniken durch Atem-, Wahrnehmungsübungen und Phantasiereisen. Weitere Informationen erhalten Interessierte im Programmheft oder über die homepage www.vhs-langenhagen.de oder telefonisch unter (0511) 7307-97 04. Anmeldungen: persönlich in den Geschäftsstellen der Volkshochschule oder per E-mail (info@vhs-langenhagen.de).