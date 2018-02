Entspannung üben

Langenhagen. Die aktive Muskelanspannung, die gezielte Körperwahrnehmung und das darauffolgende Loslassen führt zu tiefer Entspannung, Ruhe und Gelassenheit. Stress kann besser bewältigt, Erschöpfungszustände und Schmerzen können gemindert werden. Ein VHS-Kurs führt ein in diese Methode, er beginnt am 2. März und läuft drei Mal freitags von 18.15 bis 19.45 Uhr. Anmeldung: persönlich in den VHS-Geschäftsstellen an der Stadtparkallee 35 oder an der Konrad-Adenauer-Straße 17 oder per E-Mail info@vhs-langenhagen.de.