EPL unter Beschuss

Langenhagen (ok). Die Landeskartellbehörde hat es nach intensiven Untersuchungen für den Zeitraum von 2013 bis 2016 ermittelt – viele Fernwärmebetreiber hätten ihren Kunden viel zu hohe Preise in Rechnung gestellt. Darunter auch die Energieprojektgesellschaft Langenhagen (EPL), die in Langenhagen nicht nur das Weiherfeld, sondern unter anderem auch das CCL, mit Wärme versorgt. Gegen die EPL ist ein Verfahren eingeleitet worden, dass nach „intensiven Gesprächen“ nur unter zwei Bedingungen eingestellt worden sein soll. Preise senken und satt rückerstatten. Die EPL ist eine 50-prozentige Tochter der Stadt Langenhagen. Die SPD-Fraktion im Rat der Stadt Langenhagen beantragt, das Thema EPL auf die Tagesordnung der nächsten Finanzausschusssitzung am Dienstag, 6. März, zu nehmen.