Ereignisse

Langenhagen (ok). Diskutiert werden sollen die wirtschaftlichen und politischen Ereignisse der jüngsten Vergangenheit. Was ist in Langenhagen, Deutschland und der Welt passiert? Die Arbeitsgemeinschaft 60 plus des SPD-Ortsvereins trifft sich am nächsten Donnerstag, 20. Oktober, um 15.30 Uhr im Altenzentrum Anna-Schaumann-Stift am Ilseweg 9 bis 12.