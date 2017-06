Ermittelt und festgenommen

Langenhagen. Am Mittwoch wurde ein 31-jähriger Deutscher bei der grenzpolizeilichen Ausreisekontrolle eines Fluges nach Izmir/Türkei durch die Bundespolizei ermittelt und festgenommen. Gegen den Betroffenen bestand ein aktueller Haftbefehl wegen Betrug in sechs Fällen. 2012 zu einer Geldstrafe in Höhe von ursprünglich 1.500 Euro verurteilt, hatte er die vereinbarten Teilratenzahlungen nicht eingehalten und sich im weiteren Verlauf der Strafvollstreckung entzogen.

Der von der Haft befreiende Geldbetrag in Höhe von 1.230 Euro konnte nicht beigebracht werden. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen erfolgte die Überstellung zur Justizvollzugsanstalt Hannover zum Antritt der 41-tägigen Restersatzfreiheitsstrafe.