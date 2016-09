Erntedank

Langenhagen. Am Sonntag, 2. Oktober, ist Erntedanksonntag. Wie in den vergangenen Jahren nimmt die Elisabeth-Kirchengemeinde das zu Anlass den Altar unserer Kirchengemeinde mit Erntegaben schmücken, die nachher den Empfängern unserer Tafelausgabestelle in Elisabeth zu Gute kommen sollen. Sie können uns dabei durch Sachspenden aber auch mit einer Geldspende helfen. Es werden benötigt: Zwiebeln, Möhren, Kartoffeln, Äpfel, Dosensuppen, Dosengerichte wie Ravioli, Spagetti oder anderes, Kochbeutelreis, Fertigmilchreis, Nudeln, passierte Tomaten, Zucker, Mehl, Salz und Sonnenblumen oder Olivenöl. Für alle Sachspenden steht ein Korb im Foyer des Gemeindehauses bereit. Sachspenden können während der Büroöffnungszeiten im Gemeindebüro abgegeben werden.