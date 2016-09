Erntedankfest

Godshorn. Am Sonntag, 25. September, um 11 Uhr beginnt das große Erntedankfest der Godshorner Kirchengemeinde mit einem Familienfestgottesdienst. Ausrichten wird den Gottesdienst Pastor Falk Wook unter Mithilfe und Beteiligung der Kinderkirchen-Kinder unter der Leitung von Urte Tuntke. Das Motto des Gottesdienstes lautet „Die Brotkette – vom Samen zum Brot“. Anschließend ab 12 Uhr beginnt an der Godshorner Kirche ein großes Familienfest mit allem was das Herz begehrt: Essen und Getränke, große Kaffeestube, Spiel und Spaß für die Kinder mit Hüpfburg. Ab 13 Uhr sorgt die Band „M4M“ mit Live-Musik für die richtige Stimmung.