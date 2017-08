Eröffnung

Langenhagen (ok). Der erste Sprung ins kühle Nass soll am 16. Oktober in der neuen Wasserwelt an der Theodor-Heuss-Straße möglich sein. Das hat Stadtbaurat Carsten Hettwer jetzt in der jüngsten Sitzung des Stadtbaurates bekannt gegeben. Am Sonnabend, 14. Oktober, gibt es einen Tag der offenen Tür ohne Schwimmbetrieb für die Bevölkerung, bereits einen Tag zuvor wird die Politik das neue Bad unter die Lupe nehmen.