Erste Hilfe am Kind

Godshorn. Das DRK Godshorn veranstaltet am Sonnabend, 2. Septemberr, in der Zeit von 9 bis 17 Uhr einen Kursus „Erste Hilfe am Kind“. Anmeldungen über drk.godshorn@web.de mit Angabe der vollständigen Adresse und des Geburtsdatums, weil für diesen Kursus Teilnahmebescheinigungen ausgestellt werden. Der Kursus kostet 35 Euro. Diese Gebühr ist im Voraus auf das Konto IBAN DE02 2519 0001 0029 6996 00 2018 bei der Volksbank Hannover zu überweisen. Anmeldungen bitte bis spätestens achtTage vor Beginn.