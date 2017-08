Erste Hilfe am Kind

Godshorn. Der DRK-Ortsverein Godshorn veranstaltet am Sonnabend, 2. September, in der Zeit von 9 bis 16.30 Uhr in der KITA Am Kielenkamp einen Kursus „Erste Hilfe am Kind“. Der Kursus bietet Interessierten, Eltern und Großeltern die Möglichkeit, sich für die besonderen Situation „Ein Kind hat sich verletzt, hatte einen Unfall, wie helfe ich richtig“ schulen zu lassen.

Die Teilnahmegebühr beträgt 35, Euro. Anmeldungen bitte bei der Vorsitzenden Corinna Buschmann unter Telefon (0511) 78 13 92 (ab 15 Uhr). Für einen kleinen Imbiss und Getränke sorgt der Ortsverein.