Erste Sitzung in diesem Jahr

Langenhagen (ok). Die Umwandlung der Robert-Koch-Realschule in eine integrierte Gesamtschule, eine Resolution gegen den Serviceabbau bei der Sparkasse Hannover, Zuschüsse zum Haushalt , Halbierung der Kitagebühren und die Ernennung des Ortsbrandmeisters und stellvertretenden Ortsbrandmeisters in Kaltenweide. Die Themen der nächsten Ratssitzung, der ersten in diesem Kalenderjahr, sind vielfältig. Termin ist am nächsten Montag, 23. Januar, ab 18 Uhr im Ratssaal. Zu Beginn und im Anschluss an die Sitzung läuft wieder die Einwohnerfragestunde.