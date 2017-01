Erster Transfer

Krähenwinkel (ok). Den ersten Transfer haben Fußballabteilungsleiter Oliver Jung und sein Team jetzt eingetütet. René Legien (24) will mit dem Landesligisten TSV Krähenwinkel/Kaltenweide in der Rückrunde den Abstieg verhindern. Der zentrale Mittelfeldspieler, der sowohl defensiv als auch offensiv eingesetzt werden kann, kommt vom Regionalligisten TSV Havelse, hat vorher dreieinhalb Jahre lang bei Red Bull Leipzig gekickt. Bis zur U 19 hat Legien seine Fußballstiefel für Hannover 96 geschnürt.