Erzählcafé

Langenhagen (ok). Das Erzählcafé im Mehrgenerationenhaus: Kriegskinder wird im Juni und in den folgenden Monaten fortgesetzt. Die Veranstaltung richtet sich an Kriegskinder und findet am ersten Dienstag im Monat statt, der nächste Termin ist der 5. Juni in der Zeit von 14.30 bis 16 Uhr.