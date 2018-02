Aktionstag beim Repair-Treff am 3. März

Langenhagen (ok). Er stand scheinbar schon kurz vor dem Aus, aber jetzt soll es mit dem Repair-Treff doch weitergehen. Allerdings seien neue Mitstreiter dringend nötig, sagt der Vorsitzende Uwe Gülke. Für Fahrräder, Computer und auch für Elektrokleinteile. Gülke weiter: „Es wäre schade, wenn diese Idee sterben würde.“ Ein Aktionstag im Mehr-Generationen-Haus an der Konrad-Adenauer-Straße läuft aus diesem Grund am Sonnabend, 3. März, von 14 bis 17 Uhr.