Es wird vorweihnachtlich

Langenhagen (ok). Zwei weitere Termine im Quartierstreff in Wiesenau an der Frelligrathstraße: Am Donnerstag, 10. November, hat die Suppenküche wieder ab 12 Uhr geöffnet. Die Kosten für die wärmende Suppe und den leckeren Nachtisch liegen bei drei Euro. Anmeldung bitte bei Claudia Koch unter der Telefonnummer (0511) 86 04-216 oder unter koch@win-e-v.de. Und: Vorweihnachtliches Basteln mit TetraPacks steht am Mittwoch, 16. November, um 10 Uhr im Quartierstreff auf dem Programm.