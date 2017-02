Essen zu Jesu Zeiten

Kaltenweide/Krähenwinkel. Ganz herzlich eingeladen wird zu einem etwas anderen Gottesdienst am Sonntag, 12. März, um 10 Uhr in die Matthias-Claudius-Kirche. Wie haben die Menschen zu Jesu Zeiten gegessen? Es wird eine schmackhafte Predigt geben, der man im Anschluss an den Gottesdienst auch gern verfallen kann.