Etwas für den Rücken tun

VHS-Kurse für "Aktives Rückentraining"

Langenhagen. Die VHS Langenhagen bietet Menschen, die etwas gegen Rückenbeschwerden tun wollen oder diesen vorbeugen wollen, gezielte Wirbelsäulengymnastik zur Kräftigung, Stabilisation und Dehnung der Muskulatur, zudem wird hierdurch das allgemeine Wohlbefinden verbessert. Kurse gibt es unter anderem montags 10.30 bis 11.30 Uhr sowie 14.30 bis 15.30 Uhr. Auch in einzelnen Kursen dienstags Abend sind noch Plätze frei. Beim „Aktiven Rückentraining“ wird – neben gezielter Kräftigung der Bauch- und Rückenmuskulatur - der ganze Körper aktiviert. Dieser Kursus läuft freitags von 11.30 bis 12.30 Uhr. Das Semester beginnt in der Woche ab dem 4. September, daher sollten sich Interessierte bald anmelden.Anmeldungen: persönlich in den Geschäftsstellen der Volkshochschule oder per e-mail (info@vhs-langenhagen.de), weitere Informationen im Programmheft oder unter www.vhs-langenhagen.de oder telefonisch unter (0511) 7307-97 04.