Fachforum Energieeffizienz

Dienstag, 17. Oktober, ab 17.30 Uhr

Langenhagen. In Zusammenarbeit mit der Wirtschaftsförderung der Stadt Langenhagen bieten die Klimaschutzagentur Region Hannover und der enercity-Fonds proKlima ein Fachforum für Unternehmen im Rahmen der Kampagne e.coBizz an. Es findet am Dienstag, 17. Oktober, ab 17.30 Uhr im Rathaus Langenhagen statt, unter dem Titel: „Energie-Effizienzmaßnahmen für die Wirtschaft. So profitieren Unternehmen“. Experten werden an zahlreichen Praxisbeispielen unter anderem erläutern, wann Solaranlagen sinnvoll sind, für welche Einsatzbereiche sich E-Fahrzeuge lohnen und wie viel Strom sich mit innovativen LED-Beleuchtungskonzepten sparen lässt. Zudem werden attraktive Beratungs- und Fördermittelangebote vorgestellt. Möglich sind Anmeldungen per E-Mail unter e.cobizz@klimaschutzagentur.de.