Fahrbahnsanierung Alt-Godshorn – aktualisierter Bauablaufplan

Langenhagen. Das noch unasphaltierte Stück des Sackgassen-Abschnittes Alt-Godshorn sowie eine Seite des Abschnitts bis zur Hermannsburger Straße sollen am morgigen Freitag, 6. Oktober, eine neue Fahrbahndecke erhalten. Die Baufirma plant, um 8 Uhr mit der Asphaltierung zu beginnen.

Die Baufirma plant, ebenfalls am Freitag im Abschnitt Hermannsburger Straße bis Le-Trait-Platz die südliche Seite der Fahrbahn vorzubereiten. Gegebenenfalls wird sie diesen auch gleich asphaltieren.

Ab Freitag, 6. Oktober, wird der Verkehr bis zum Ende der Maßnahme am jeweiligen Baubereich vorbeigeleitet.

Am Sonnabend, 7. Oktober, sollen im oben genannten Abschnitt auf der nördlichen Fahrbahnseite Vorbereitungen getroffen werden.

Dieser Teil soll am Montag, 9. Oktober, asphaltiert werden. Der im Norden angrenzende Wohnbereich kann tagsüber entweder über die Soltauer Straße oder den Schmiedeweg angefahren werden.