Fahrrad aufgefunden

Langenhagen. Das als gestohlen gemeldete Citypost-Fahrrad wurde nach Zeugenhinweisen Am Pferdemarkt wieder aufgefunden. Sämtliche Transportbehältnisse befanden sich nicht mehr am Fahrrad. Der Zeuge konnte sich an die Pressemitteilung erinnern und meldete sich deshalb bei der Polizei.