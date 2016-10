Fahrraddiebe gefasst

Langenhagen. An der Godshorner Straße wurden am Donnerstagabend gegen 20.20 Uhr vier Jungs beim Stehlen eines Fahrrades beobachtet, das am Haus der Jugend abgestellt war. Eine aufmerksame Zeugin alarmierte umgehend die Polizei. Deshalb gelang es im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen zunächst einen und später einen weiteren der jugendlichen Straftäter festzunehmen. Die Täter gestanden bei der Vernehmung. Sie wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen an ihre Erziehungsberechtigten übergeben.